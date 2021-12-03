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5 часов назад

Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3. В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились россиянин Евгений Кузнецов (с передачи соотечественника Александра Овечкина), Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Дмитрий Орлов очков не набрал.

Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

В серии послематчевых буллитов у хозяев пытались забросить шайбу в ворота соперника Овечкин, Кузнецов и Даниэль Спронг. Но ни одному из них этого сделать не удалось. Патрик Кейн справился с задачей и подарил победу своей команде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Хоккей,Даниэль Спронг,Алекс Дебринкэт,Доминик Кубалик,Сет Джонс,Патрик Кейн,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Яндекс,
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