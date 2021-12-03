Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне

Российский форвард забил в середине первого периода. Ему ассистировали Райан Хартман и Каапо Кахконен. К моменту написания новости "Миннесота" ведет 2:0. Вторую шайбу забросил нападающий Рем Питлик с передачи Виктора Раска. Эта шайба стала восьмой для Капризова в нынешнем сезоне. Также на счету россиянина 18 результативных передач. Ранее шайба и передача Капризова помогли "Миннесоте" победить "Аризону".

Эта победа стала для "Миннесоты" четвертой к ряду. Капризов был выбран "Миннесотой" в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2020 году. 22 сентября команда из Сент-Пола подписала с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму $45 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды.