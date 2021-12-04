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3 часа назад

Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ

«Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:3.

Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов
Фото: Washington Capitals/InstagramWashington Capitals/Instagram

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, нападающий «Ойлерз» оторвался в снайперской гонке от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В активе немца 21 заброшенная шайба. Овечкин забил 19 голов.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 749 шайб в карьере. Форвард приблизился в списке лучших снайперов в истории НХЛ к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чех имеет в своем активе 766 голов. Рейтинг лучших бомбардиров возглавляет канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу с 801-й шайбой.

Ранее бывший вратарь сборной Швеции и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист объяснил, почему Александр Овечкин забил ему больше всего голов в своей карьере.

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