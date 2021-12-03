Кто и куда может перейти в КХЛ

Оцениваем вероятность топ-сделок с участием сразу нескольких команд.

Фото: KHL.RU KHL.RU

27 декабря в Континентальной лиге наступит последний день трансферного окна, а затем оно закроется. Времени до Юрьева дня ещё достаточно, но уже сейчас стоит порассуждать и оценить вероятность крупного обмена, который может случиться в нашей лиге. Задействованы сразу несколько команд и хоккеистов.

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Обменяет ли СКА вратаря Самонова?

Армейцы продолжают анализировать и рассматривать все варианты с возможным обменом российского голкипера Александра Самонова. У СКА перебор вратарей, в основной состав проходят Ларс Юханссон и Дмитрий Николаев, а вот Александр Самонов давно потерял игровую практику. Одним из самых вероятных вариантов за последнее время был переход Самонова в «Ак Барс», но ударить по рукам сторонам по-прежнему не удалось. Слишком многое должно срастись, чтобы сделка состоялась.

А зачем Самонов «Ак Барсу»?

Действительно, у казанского клуба есть пара вратарей Бобков – Билялов. Странно было бы в такой ситуации приглашать ещё и Самонова, таким образом оказываясь с тремя голкиперами. Да, тот же Билялов подвержен травмам, но тренерский штаб казанцев в любом случае доверяет Тимуру.

Всё дело в том, что в обмене Самонова армейцы должны были получить защитника Никиту Лямкина, которому в Казани давным-давно ищут новое место работы и подыскивают варианты. Вероятность того, что Лямкин покинет казанский клуб, до сих пор существует, в том числе и в дедлайн. В свою очередь, Самонов транзитом через Казань должен был перейти в другую команду.

Как во всём этом задействован «Витязь»?

Окончательной точкой приземления Александра Самонова должен был оказаться «Витязь». Тот самый клуб, откуда СКА и забирал этого голкипера в свои ряды. Для Подольска возвращение Александра могло бы стать отличным усилением, а в обратном направлении (в Казань) подмосковный коллектив планировал отправить финского форварда Миро Аалтонена. Напомним, что казанцы активно ищут возможности для усиления состава, а две легионерские позиции в команде Дмитрия Квартальнова по-прежнему свободны. В этой связи центральный нападающий с опытом Аалтонена вполне рабочий вариант.

Весь этот крупный трёхсторонний обмен мог состояться уже неделю назад, но договориться о таких масштабных переходах всегда непросто. Главное, что время на раздумье у всех заинтересованных сторон по-прежнему есть.

Что с новостями по Дицу?

Мог оказаться в Казани и самый дорогой хоккеист КХЛ – защитник «Барыса» Даррен Диц, чья зарплата равна 100 млн руб. в переводе на российские деньги. Меньше зарабатывает даже Вадим Шипачёв из московского «Динамо».

Напомним, что у Дица есть казахстанский паспорт, поэтому он не является легионером. Всё шло к сделке, Даррен пропустил несколько игр команды из Нур-Султана. Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-22». На время его лишили капитанской нашивки.

Однако накануне североамериканец вернулся в состав «барсов» и провёл матч с московским «Динамо» с капитанской нашивкой. Хоккеист сыграл в первой паре защитников и снова отработал неудачно – гости выиграли 4:2.