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7 часов назад

Защитник "Вашингтона" заявил, что хочет сыграть в России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов заявил, что хотел бы провести матч в России. Слова Орлова передает «Чемпионат».

Защитник "Вашингтона" хочет сыграть в России
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Перед пандемией уже велись разговоры, что «Вашингтон», возможно, приедет, но пока не сложилось. Надеюсь, если в будущем эти разговоры вернутся и лига продвинет эту игру, все болельщики были бы рады. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты», — сказал Орлов.

В нынешнем сезоне НХЛ Орлов в составе столичной команды провел 24 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач.

Орлов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга», за который играл до 2011 года. В составе основной сборной становился чемпионом мира (2014) и трижды выиграл бронзовые медали мирового первенства (2016, 2017 и 2019). Чемпион мира среди молодежных команд (2011) и дважды серебряный призер юниорского чемпионата мира (2008 и 2009).

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 34 очка. 5 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Хоккей,Дмитрий Орлов,Металлург,
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