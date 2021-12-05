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1 час назад

Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 5 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин.

Для нападающего этого гол стал 750-м в регулярных чемпионатах лиги. По этому показателю он находится на четвертом месте. До занимающего третье место чеха Яромира Ягра остается 16 шайб.

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина 20 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Хоккей,Александр Овечкин,
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