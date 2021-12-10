В КХЛ игрок отколошматил соперника и выкинул за борт! Что на него нашло?

Может, просто взял пример с Овечкина?

Фото: PHOTO.KHL.RU PHOTO.KHL.RU

Помните знаменитый эпизод, случившийся на чемпионате мира 2019 года в Братиславе? Тогда в четвертьфинале с американцами звёздный форвард россиян Александр Овечкин даже без набранных очков оставил яркое впечатление – как всегда, он был главным заводилой, и его бешеный настрой передавался всей команде. В третьем периоде американцы заставили понервничать – взвинтили темп, дважды забили и вели борьбу до финальной сирены.

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Силовой Овечкина в середине третьего периода был как нельзя кстати – своими действиями он зарядил партнёров эмоциями и продемонстрировал сопернику свою мощь. Овечкин врезался в защитника Брэди Шея и с лёгкостью перекинул его через борт, будто американец – не почти двухметровая громадина весом под 100 кг, а невесомая пушинка.

Такое, конечно, не забывается, а роскошная силовая игра Овечкина стала примером для других хоккеистов. В сегодняшнем матче-триллере между «Барысом» и «Куньлунем» клуб из Нур-Султана, выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0, позволил сопернику отыграться за короткий промежуток времени, но в итоге коллектив Юрия Михайлиса всё равно добился победы – 7:4.

«Хорошее начало, первые смены заперли соперника в зоне. Много двигались, катались, угрожали, но шайба не шла в ворота. Не успели восстановиться после вчерашней игры, а неправильные действия привели к ошибкам и голам. Потом Никита Бояркин встал в ворота и придал на импульс, совершив несколько спасений ворот, что и придало уверенности команде. Хороший гол Петухова, который здорово сыграл на пятаке, команда воспряла, и мы начали играть в быстрый и агрессивный хоккей. Много передач, хорошие контратаки, довели матч до победы. Игра понравилась зрителям, но не нам», – заявил после встречи рулевой «барсов».

Однако игра запомнилась не только большим количеством заброшенных шайб, но и занимательным эпизодом, произошедшим в концовке матча. Что же случилось?

На 57-й минуте матча в борьбе за шайбу защитник китайского клуба Микаэль Там не по правилам «припечатал» игрока обороны хозяев Романа Савченко к борту. Савченко как опытному и многое повидавшему игроку это не понравилось. Поднявшись, Роман сразу набросился на канадца с кулаками.

В результате Савченко дерзко перебросил Тама через борт на скамейку запасных «Барыса» и продолжил наносить удары, после чего в эпизод вмешались судьи. Савченко получил две минуты как зачинщик драки, пять минут — за участие в ней, а также штраф до конца матча. Тама наказали двумя минутами за толчок на борт и пятью — за участие в драке.