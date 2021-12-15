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1 час назад

Одноклубник Овечкина рассказал, чем его поразил россиянин

Американский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Джон Карлсон рассказал, чем хорош Александр Овечкин и что его в нем поражает больше всего.

Одноклубник Овечкина рассказал, чем его поразил россиянин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он по-настоящему умный хоккеист. Очевидно, он лучший бомбардир и прославился главным образом за счет этого. Но он всегда умел хорошо пасовать, и моменты он создает за счет того, как умеет читать игру. Естественно, он часто бросает, но он хорошо читает игру, видит лед и принимает верные решения. У него есть хватка, и то, что он умеет вытворять с шайбой, поражает", — цитирует Карлсона The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года, в сезоне 2012/13 играл за московское "Динамо". Летом 2021 года он подписал новый контракт с командой.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 28 игр, в которых набрал 44 (20+24) очка. Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 750 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт рассказал об уникальных чертах российского нападающего столичной команды Александра Овечкина

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