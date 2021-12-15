Одноклубник Овечкина рассказал, чем его поразил россиянин

"Он по-настоящему умный хоккеист. Очевидно, он лучший бомбардир и прославился главным образом за счет этого. Но он всегда умел хорошо пасовать, и моменты он создает за счет того, как умеет читать игру. Естественно, он часто бросает, но он хорошо читает игру, видит лед и принимает верные решения. У него есть хватка, и то, что он умеет вытворять с шайбой, поражает", — цитирует Карлсона The Athletic.