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3 часа назад

Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

"Колорадо" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс»
Фото: AP Photo/David ZalubowskiAP Photo/David Zalubowski

В составе победителей отличились Микко Рантанен (13-я минута), Кейл Макар (19), Валерий Ничушкин (39, 60). У "Рейнджерс" шайбы забросили Райан Строум (31) и Жюльен Готье (58).

Ничушкин забросил девять шайб в текущем сезоне. Также на счету форварда шесть передач в 17 матчах. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал результативный пас и набрал 33-е очко (девять голов + 24 передачи) в 28 играх. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 26 бросков.

"Колорадо" занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 36 очков в 26 матчах. "Рейнджерс" идут третьими в Столичном дивизионе с 39 очками за 28 игр. Следующую встречу "Колорадо" проведет 17 декабря в гостях против "Нэшвилла", "Рейнджерс" 16 декабря сыграют на выезде с "Аризоной".

Хоккей,Райан Строум,Уолли де Бакер,Микко Рантанен,Александр Георгиев,Артемий Панарин,Валерий Ничушкин,
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