Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс»

"Колорадо" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: AP Photo/David Zalubowski AP Photo/David Zalubowski

В составе победителей отличились Микко Рантанен (13-я минута), Кейл Макар (19), Валерий Ничушкин (39, 60). У "Рейнджерс" шайбы забросили Райан Строум (31) и Жюльен Готье (58).

Ничушкин забросил девять шайб в текущем сезоне. Также на счету форварда шесть передач в 17 матчах. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал результативный пас и набрал 33-е очко (девять голов + 24 передачи) в 28 играх. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 26 бросков.