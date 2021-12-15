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1 час назад

Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Канады в первом матче Кубка Первого канала. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 4:3. В составе россиян заброшенными шайбами отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. У соперника забили Брендон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик Оделл. Ворота отечественной команды защищал Иван Федотов.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть против Швеции. Встреча пройдет 16 декабря и начнется в 18:30 по московскому времени.

Кубок Первого канала является домашним этапом Еврохоккейтура для сборной России. Следующим этапом станут игры Beijer в Швеции.

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