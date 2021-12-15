Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Канады в первом матче Кубка Первого канала. Трансляция велась на сайте Первого канала.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть против Швеции. Встреча пройдет 16 декабря и начнется в 18:30 по московскому времени.