Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
3 часа назад

Снайперская гонка НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля до двух шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на четверг, 16 декабря, забивший гол в ворота «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, до двух шайб сократил своё отставание от лучшего снайпера турнира, немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Драйзайтль лидирует в снайперской гонке, забив 23 гола в 27 матчах. Овечкин идёт вторым, забросив 21 шайбу в 29 играх. Третью строчку занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — 20 шайб в 27 матчах. 21-й гол Овечкина в этом сезоне не помог «Вашингтону» победить в матче с «Чикаго». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4. В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Филипп Курашев, Каллеб Джонс и Маккензи Энтвистл. В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер. Также на счету Овечкина одна результативная передача. У российского голкипера Ильи Самсонова 23 сейва, а у защитника Дмитрия Орлова очков набрать в этой встрече не вышло. В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативных передач. 36-летний Александр Овечкин проводит 17-й сезон в НХЛ. Он сыграл в лиге 1226 матчей, набрав 1366 (751+615) очков, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до трёх результативных действий.

Хоккей,Даниэль Спронг,Филипп Курашев,Алекс Дебринкэт,Конор Шири,Ларс Эллер,Илья Самсонов,Леон Драйзайтль,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители