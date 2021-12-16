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4 часа назад

Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс". Россиянин забил свой 272-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 29 игр, в которых набрал 44 (21+24) очка. Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 751 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — канадец Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы. Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт рассказал об уникальных чертах Александра Овечкина.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Питер Лавиолетт,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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