Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс". Россиянин забил свой 272-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 29 игр, в которых набрал 44 (21+24) очка. Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 751 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — канадец Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы. Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт рассказал об уникальных чертах Александра Овечкина.