Овечкин единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче. Он набрал 46 очков в текущем сезоне НХЛ. Теперь он стал единоличным лидером в гонке бомбардиров НХЛ.

На счету россиянина 21 гол и 25 результативных передач. Ближайшие преследователи – немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» и канадец Коннор Макдэвид из того же клуба. Оба набрали по 45 очков. У немца 23 гола и 22 результативные передачи, а канадец забросил шайбу в ворота 16 раз, но отдал 29 голевых передач.