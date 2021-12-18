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51 минуту назад

Сборная России победила Чехию и выиграла третий матч подряд на Кубке Первого канала

Сегодня, 18 декабря, состоялся третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Чехией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев (3:1, 2:0, 0:1).

Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 14-й секунде матча Арсений Грицюк вывел сборную России вперёд, на 8-й россияне отборолись у лицевого борта, далее Егор Коршков из-за ворот отдал пас на пятак, откуда Даниил Вовченко нанёс прицельный бросок — 2:0.

На 15-й минуте Михаил Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель — 3:0, а под занавес первого периода Ян Коварж, подхватив шайбу после отскока, резко бросил точно в ближний угол ворот — 3:1.

На второй период чехи заменили голкипера – вместо Романа Вилла вышел Шимон Грубец. На 38-й минуте Михаил Григоренко оформил дубль броском с левого пятака после передачи из-за ворот, а на 39-й мощным броском в большинстве отличился Александр Елесин. Перед третьим периодом россияне также заменили голкипера – на площадку вышел Александр Самонов.

На 48-й минуте чехи отыграли одну шайбу благодаря голу Милана Гулаша.

Хоккей,Шимон Грубец,Александр Елесин,Александр Самонов,Алексей Жамнов,Михаил Григоренко,Даниил Вовченко,Егор Коршков,Ян Коварж,СБОРНАЯ РОССИИ,
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