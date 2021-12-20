В НХЛ решили отказаться от Олимпиады-2022

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Причиной отказа от поездки в Китай станет рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза игроков. Отмечается, что если большинство спортсменов проголосует за то, чтобы не участвовать в Играх, то игроки НХЛ не отправятся в Пекин. Отдельным хоккеистам поехать на Олимпиаду не разрешат.