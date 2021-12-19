Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала, в овертайме обыграв Россию

Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в овертайме одержав победу в матче с Россией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Россияне проиграли финнам на Кубке Первого канала
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 19-й минуте счёт открыл финский форвард Валттери Мереля. Йоонас Няттинен в падении сделал передачу на пятак, откуда Мереля с нескольких попыток протолкнул шайбу под щитками Федотова.

На 36-й минуте ответную шайбу забросил российский защитник Артём Минулин. Бросок Михаила Григоренко из левого круга вбрасывания пришёлся в ближнюю штангу, но Минулин прочитал отскок шайбы, добив с пятака. На 45-й минуте в ситуации «пять на четыре» второй гол финнов забил Сакари Маннинен. Йоонас Кемппайнен навязал борьбу на пятаке, шайба отскочила на клюшку Маннинена, который бросил точно под ближнюю штангу.

На 58-й минуте сравнял счёт защитник Вячеслав Войнов. Он мощным щелчком от синей линии прошил Харри Сятери.

Сборная России победила Чехию и выиграла третий матч подряд на Кубке Первого канала

Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Российская сборная сменила вратаря на полевого, но после долгого контроля шайбы финны совершили перехват, Маннинен готов был её отправить в пустые ворота, но получил по ногам. Такая подножка трактуется как взятие ворот.

Хоккей,Сакари Маннинен,Йоонас Няттинен,Артем Минулин,Михаил Григоренко,Йоонас Кемппайнен,Вячеслав Войнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители