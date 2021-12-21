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29 минут назад

НХЛ приостановила регулярный сезон

Национальная хоккейная лига на день раньше запланированного начала рождественскую паузу. Регулярный чемпионат НХЛ и тренировки команд приостановят с 23 по 26 декабря. Причиной называется сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает НХЛ, профсоюз игроков лиги согласился начать праздничный перерыв 23 декабря, отложив при этом пять игр, которые должны быть состояться в этот день.

НХЛ приостановила регулярный сезон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Регулярный чемпионат лиги возобновится 27 декабря. 26 декабря хоккеисты вернутся в свои клубы для прохождения тестов на COVID-19, тренировок и переездов. Никто игроков или сопровождающих лиц в составе гостевой команды не должен допускаться на арену (за исключением сдачи анализов) без отрицательного теста на COVID-19.

Ранее американский телеканал ESPN сообщил, что вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. Планируется, что лига в ближайшее время примет решение, отпускать ли игроков на ОИ.

Хоккей,
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