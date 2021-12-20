СМИ: игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2022

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается в твиттере подкаста Spittin’ Chiclets со ссылкой на неназванный источник.

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«Согласно источнику, игроки НХЛ НЕ поедут на Олимпиаду», - подчеркивается в сообщении.

В последние дни сообщалось о серии случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Общее количество игроков лиги, попавших под действие протокола безопасности COVID-19, достигло сотни человек.

На сайте ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) 20 декабря появилась информация, что лига и NHLPA обсуждают вопрос участия хоккеистов в ОИ в Пекине. Они рассчитывают объявить окончательное решение в ближайшие дни.