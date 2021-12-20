СМИ: игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2022

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается в твиттере подкаста Spittin’ Chiclets со ссылкой на неназванный источник.
«Согласно источнику, игроки НХЛ НЕ поедут на Олимпиаду», - подчеркивается в сообщении.
В последние дни сообщалось о серии случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Общее количество игроков лиги, попавших под действие протокола безопасности COVID-19, достигло сотни человек.
На сайте ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) 20 декабря появилась информация, что лига и NHLPA обсуждают вопрос участия хоккеистов в ОИ в Пекине. Они рассчитывают объявить окончательное решение в ближайшие дни.
Олимпиада пройдет в Пекине со 2 по 20 февраля 2022 года. В начале сентября было объявлено, что игроки НХЛ планируют приехать на ОИ, но лига оставила за собой право изменить решение до 10 января.