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43 минуты назад

СМИ: игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2022

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается в твиттере подкаста Spittin’ Chiclets со ссылкой на неназванный источник.

СМИ: игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2022
Фото: ReutersReuters

«Согласно источнику, игроки НХЛ НЕ поедут на Олимпиаду», - подчеркивается в сообщении.

В последние дни сообщалось о серии случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Общее количество игроков лиги, попавших под действие протокола безопасности COVID-19, достигло сотни человек.

На сайте ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) 20 декабря появилась информация, что лига и NHLPA обсуждают вопрос участия хоккеистов в ОИ в Пекине. Они рассчитывают объявить окончательное решение в ближайшие дни.

Олимпиада пройдет в Пекине со 2 по 20 февраля 2022 года. В начале сентября было объявлено, что игроки НХЛ планируют приехать на ОИ, но лига оставила за собой право изменить решение до 10 января.

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