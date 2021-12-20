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1 час назад

В Финляндии раскритиковали форму сборной России

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в своем Twitter-аккаунте раскритиковал решение сборной России по хоккею выйти на матч с финнами в форме СССР, назвав данный жест «оскорбительным».

В Финляндии раскритиковали форму сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей», — написал Стубб.

Он добавил, что решение сборной России выйти на игру в форме СССР стоит рассматривать, как «оскорбительный жест, не относящийся ни к спорту, ни к чему-либо еще».

«То, что Финляндия выиграла матч, не имеет особого значения. Очень важно, что страны, участвующие в турнире, были жестоко аннексированы СССР», — заключил Стубб.

Отметим, что сборная России выходила в форме Советского Союза на всех матчах Кубка Первого канала — второго из четырех этапов Еврохоккейтура в связи с празднованием 75-летия данного вида спорта. В декабре 1946 года в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.

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