В Финляндии раскритиковали форму сборной России

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в своем Twitter-аккаунте раскритиковал решение сборной России по хоккею выйти на матч с финнами в форме СССР, назвав данный жест «оскорбительным».

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«Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей», — написал Стубб.

Он добавил, что решение сборной России выйти на игру в форме СССР стоит рассматривать, как «оскорбительный жест, не относящийся ни к спорту, ни к чему-либо еще».

«То, что Финляндия выиграла матч, не имеет особого значения. Очень важно, что страны, участвующие в турнире, были жестоко аннексированы СССР», — заключил Стубб.