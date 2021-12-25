Хоккеисты провалились под лед во время матча

В четверг во время хоккейного матча между командами «Сьерре» и «Лангенталь» Швейцарской лиги двое игроков ушли под лед. Ими оказались Арно Монтандон и Тайлер Хиггинс. Как сообщает издание LeMatin, все обошлось благополучно - спортсмены не получили вреда здоровью. Однако такой риск присутствовал, поскольку яма, в которую упали хоккеисты, была разделена на две части железным прутом. Также опасность представляли расположенные рядом сетки и плиты.