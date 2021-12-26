Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 с Финляндией

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Финляндии.

Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 с Финляндией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Матч Россия — Швеция состоится 27 декабря на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Игра начнется в 00:30 мск.

Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде. Турнир завершится 5 января. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Действующем победителем турнира является команда США.

Ранее комментатор и известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший оценил шансы сборной России от стартового матча с командой Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Хоккей,ЧМ по хоккею,СБОРНАЯ РОССИИ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители