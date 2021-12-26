Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 с Финляндией

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Матч Россия — Швеция состоится 27 декабря на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Игра начнется в 00:30 мск.
Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде. Турнир завершится 5 января. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Действующем победителем турнира является команда США.
Ранее комментатор и известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший оценил шансы сборной России от стартового матча с командой Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года.