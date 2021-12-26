Россия - Швейцария: только победа, вариантов больше нет

Главное блюдо новогодних каникул для любителей спорта - молодежный чемпионат мира по хоккею. И этот Новый год не станет исключением. 26 декабря очередной мировой форум стартует в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России, как и всегда, претендует на самые высокие места. На старте турнира команде Сергея Зубова предстоит сыграть со сборными Швеции и Швейцарии. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Россия на МЧМ-2022: без «легионеров», но с вундеркиндами

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Главной проблемой нашей сборной на предстоящем МЧМ-2022 эксперты считают тренерские перестановки. Первоначально команду в Канаду должен был везти Олег Браташ, но буквально за 3 недели до турнира его заменили на Сергея Зубова. Легендарный в прошлом защитник неплохо проявил себя в КХЛ, но с молодежью никогда не работал. Впрочем, авторитета Зубову не занимать, его игроцкое прошлое заставит парней смотреть наставнику в рот и впитывать его советы как губка.

Любопытная деталь: в составе России нет ни одного хоккеиста, выступающего в Северной Америке. Кандидаты в команду были, но тренерский штаб остановил свой выбор на других хоккеистах. Решение не бесспорное, как и решение не брать в состав Ивана Мирошниченко - одного из лучших юниоров страны. Его невызов объяснили не лучшим физическим состоянием. Что ж, тренерам виднее.

Тем более, что у России есть своя юная звездочка. Матвей Мичков забивал уже и за СКА, и за главную сборную страны, а теперь будет тащить молодежку к медалям первенства мира. В помощники Мичкову его ровесник Федор Свечков. В воротах многого ждем от Ярослава Аскарова. Талантливый голкипер едет на свой третий и последний МЧМ, самое время раскрыться.

В ноябре в товарищеских матчах россияне обыграли финнов, чехов и шведов, но в единственной встрече уже в Канаде потерпели поражение от хозяев льда - 3:6. Счет не должен обманывать: канадцы вели по ходу матча 4:0 и лишь ближе к концу игры наша сборная привыкла к напору «кленовых». Спишем это на адаптацию. Коэффициент на победу России на МЧМ-2022 в БК Winline составляет 6.00. Выше нашей команды ставят только канадцев и действующих чемпионов мира - сборную США

Россия - Швеция: победа поможет избежать ранней встречи с Канадой

На групповом этапе наша команда сыграет со Швецией, Швейцарией, Словакией и США. Два топовых соперника и два - из категории must win. Нужно занять место не ниже 2-го, чтобы не попасть на Канаду уже в 1/4 финала. Это означает, что нужно победить либо шведов, либо американцев.

В первом матче нашей сборной играть со шведами. «Тре Крунур» приучили, что всегда здорово выглядят на МЧМ. В прошлом году, правда, планы им спутал коронавирус.

В этом году команда у шведов не сильно звездная, но, как и всегда системная. Лидером должен стать форвард Вильям Эклунд, который уже успел сыграть 9 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе». Обращает на себя внимание и нападающий из системы «Нью-Джерси» Александр Хольц. Впрочем, бояться шведов точно не стоит. Россия выиграла у этой команды 3 последних матча, в их числе товарищеский матч в ноябре. Да, у нашей команды нет топовых защитников и есть проблемы в игре под давлением, но шведы - не канадцы. А по таланту сборная России будет повыше. Поставить на победу команды Сергея Зубова с учетом овертайма и буллитов можно с коэффициентом 1.82.

Россия - Швейцария: только победа, вариантов больше нет

Спустя сутки после матча со Швецией нашей команде предстоит сыграть со Швейцарией. С этой командой матчи всегда складываются нелегко, но, к счастью, в нашу пользу. Объективно, удел швейцарцев на этом турнире - борьба за выживание со сборной Словакии. Поэтому стартовый матч команды на турнире будет скорее вкатом и пробой пера.

Что до России, то здесь нашу команду устроит только победа: иного варианта нет. От этого матча стоит ждать большого количества заброшенных шайб, все-таки наша команда явно куда более искушена в нападении. А вот в обороне есть проблемы, которыми могут воспользоваться и швейцарцы. Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 7 шайб, можно за 1.75.