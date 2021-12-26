Почему Россия провалится на молодежном чемпионате мира

Оставим в стороне позитивный настрой, и будем готовиться к заходу на второй десяток. В прошлом году Россия отпраздновала 10 лет без золота на МЧМ, в этом году ждем 11-й такой турнир.

Фото: ИИХФ ИИХФ

Во-первых, нет уверенности, что далеко не самый слабый тренерский штаб сработается. Знарок не в роли главного, Зубов впервые во главе не клуба (2 матча на Кубке Карьяла считать не будем). По-хорошему, в молодежном/юниорском хоккее на высоком уровне в штабе разбирается разве что Владимир Филатов, однако в списке специалистов он видится четвертым-пятым, чье мнение будет иметь вес. Все же не приводит сборную к Олимпиаде, два Кубка Стэнли не брал и далее по списку.

Видео дня

Тем более, что первые сомнения возникли еще на этапе выбора состава на ЧМ. Дело не в том, что в итоге не взяли никого из играющих в Северной Америке ребят. А в причинах, официально озвученных Зубовым. Игроки из России сильнее в оборонительных действиях, что и отцепило от поездки в Канаду Даниила Чайку и Яна Кузнецова – неплохих защитников с перспективами заиграть в НХЛ. Такой откровенный акцент на оборонительных качествах игроков немного пугает. Неужели снова будем терпеть и сражаться все новогодние праздники?

Нет уверенности и во вратарский бригаде. Да, Ярослав Аскаров год назад ехал на МЧМ звездой с перспективами Василевского, но и турнир в итоге провел не сказать что шикарно, и за год мог совсем растерять форму. Проспект «Нэшвилла» в этом сезону суммарно сыграл 10 матчей, разделив поровну игровую практику между КХЛ и ВХЛ. Тренироваться с игроками уровня Никиты Гусева, конечно, полезно. Однако в 19 лет хорошо бы и практиковаться почаще. Основной вратарь молодежной сборной России последние пять месяцев этим похвастаться не может.

Не благоволит России и состав группы. Все понятно с США, сильный и опытный состав у Швеции. Однако и у Словакии есть, кого опасаться. Возможно, это самый сильный состав команды на МЧМ с 1999, когда Мариан Габорик привел команду к бронзовым медалям. Нынешний лидер команды – Далибор Дворски – уже бьет рекорды известного снайпера, да и на драфте НХЛ через пару планирует уйти не ниже соотечественника. Габорика, напомним, забрали третьим. Швейцария же смотрится, как минимум, опаснее австрийцев – номинальных аутсайдеров соседней группы.