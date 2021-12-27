«Нефтехимик» в гостях победил «Адмирал»

«Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счетом 4:2.

После это игры «Нефтехимик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 27 баллами располагается на 11-й позиции.