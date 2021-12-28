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3 часа назад

Российская «молодежка» добыла первую победу на МЧМ-2022, одолев Швейцарию

Российская молодежная сборная по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира — 2022, сообщает rsport.

Российская «молодежка» добыла первую победу на МЧМ-2022
Фото: РамблерРамблер

Встреча состоялась в Ред-Дире. Матч закончился со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Сергея Зубова. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичко. У швейцарцев голы забили Аттилио Бьяска и Фабиан Рицман.

Российский голкипер Егор Гуськов отразил 16 бросков из 18-ти. Россияне нанесли в створ ворот швейцарцев 32 броска. Для швейцарцев в Канаде все складывается пока не лучшим образом. Из-за выявленного коронавируса у одного игрока команда сидела на карантине и не принимала участие в контрольных матчах, да и полноценных тренировок тоже не было.

Следующим соперником российской сборной станет команда Словакии. Встреча пройдет 30 декабря и начнется в 0:30 по московскому времени.

Напомним, молодежная сборная России с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею - 2022. Россияне проиграли команде Швеции со счетом 3:6. Поединок проходил в Ред-Дире. Шведы по ходу встречи не испытывали особых проблем, вели со счетом 4:1 и эту разницу удержали до финальной сирены.

Хоккей,Сергей Зубов,СБОРНАЯ РОССИИ,rsport.ru,
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