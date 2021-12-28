Сборная России обыграла Швейцарию (4:2) на молодежном чемпионате мира по хоккею и немного исправила ужасное впечатление, оставленное после стартового поражения от Швеции (3:6). Особенно хорошо себя проявил нападающий Матвей Мичков, которым открыто восхищаются в США и сравнивают его с Александром Овечкиным, чей рекорд он способен побить уже на этом турнире. «Газета.Ru» рассказывает о сумасшедшем старте 17-летнего игрока на МЧМ.

В своем первом матче на МЧМ в карьере - против Швеции - Мичков забросил две шайбы за две минуты. Тогда счет стал 3:4, и у сборной России появился отличный шанс восстановить статус-кво и вернуться в игру.

Однако сравнять счет не получилось - вместо этого шведы еще дважды поразили ворота молодежной "Красной машины" и гарантировали себе победу (3:6).

Однако с индивидуальной точки зрения Мичков вполне может занести тот матч себе в актив. В конце концов, не его вина, что вратарская линия у сборной России сейчас в расхлябанном состоянии: Ярослав Аскаров пропустил от шведов три шайбы, потом его заменил Егор Гуськов, но и тот не убедил - пропустил все те же три гола. Мичков же сделал все, что от него зависело. В матче со Швейцарией 17-летний игрок системы СКА также проявил себя хладнокровным снайпером: грамотно открылся под пас на левом фланге, сблизился с вратарем и метнул шайбу ему между ног.

Этот гол на 52-й минуте встречи сделал счет 4:1 и практически убил надежды швейцарцев. Правда, на 59-й минуте соперники все же забросили еще одну шайбу (4:2) - и в тот момент было очень приятно, что Мичков успел увеличить отрыв.

При счете 3:2 швейцарцы отчаянно пошли бы вперед, а Россию ожидала бы очень напряженная концовка матча, учитывая, как нервно играют у нас вратари. Также в этой встрече Мичков неоднократно обманывал оппонентов издевательскими финтами.

Досталось даже Аттилио Биаске - одному из лучших игроков сборной Швейцарии. Увидев приближение шведа, россиянин показал, будто собирается повернуться к нему спиной, чтобы укрыть шайбу, но вместо этого резким движением перевел клюшку в другую сторону и отдал острый пас вперед - прямо из-под носа у Биаски.

От этой обманки в стиле Павла Дацюка пришла в восторг вся Америка и Канада.

Twitter заполнен англоязычными комплиментами в адрес россиянина.

Matvei Michkov really is just a demon pic.twitter.com/ihzlrx2D7k— Spoked Z (@SpokedZ) December 27, 2021

"Мичков - это действительно настоящий демон", - написал хоккейный блогер Spoked Z.



"Мичков устраивает абсолютное доминирование. Это просто сумасшествие - особенно на таком турнире", — заявил редактор Last Word on Puck Алекс Метцгер.



"Я уже без ума от Мичкова", — написал автор известного англоязычного хоккейного портала EP Rinkside Дмитрий Филипович.

Зарубежные журналисты хвалят россиянина не только в соцсетях, но и в своих статьях.

"Он побил все рекорды U17 в Молодежной хоккейной лиге и владеет всеми атакующими навыками, какие вы только хотите видеть в хоккеисте: отличный бросок с кистей, видение площадки и неуловимые финты, - пишут о Мичкове на портале EP Rinkside. - Он любит играть ярко, так что не удивляйтесь, когда увидите, как он несколько раз пытается исполнить лакросс-гол (положить шайбу на клюшку и занести ее в ворота. - "Газета.Ru").

"Хотите остановить Матвея Мичкова? Подумайте еще раз", - советуют в заголовке статьи на портале The Hockey News.

"Матвей Мичков уже является одним из самых перспективных игроков мира, - пишет автор этого материала Стивен Эллис. - Ему только-только исполнилось 17 лет, и вам нужно будет еще не раз напомнить себе об этом, пока вы смотрите молодежный чемпионат мира. Это легко упустить из виду, потому что своей манерой игры и постоянным доминированием на площадке он напоминает хоккеиста с многолетним опытом игры на высшем уровне. В молодежной сборной России никогда особо не приветствуют несовершеннолетних игроков, какого бы таланта они ни были, однако Мичков с легкостью стал одним из лучших нападающих этого состава. Скауты НХЛ сравнивают Мичкова с Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым и Коннором Макдэвидом. Матвей не имеет стопроцентного аналога, однако он взял от каждого из этой троицы по чуть-чуть и вовсю использует, что создать хаос на площадке. Узнать 17-летнего парня на льду не составит труда - телевизионщики сделают своей миссией узнать о Мичкове все в преддверии его драфта в НХЛ (в 2023 году. - "Газета.Ru"). Если вы раньше никогда не видели игру Мичкова, то скоро поймете, почему он так раскручен, и почему люди бредят его доминирующей игрой последние несколько лет".

Газета.Ru

Скауты НХЛ не зря часто сравнивают Мичкова с Овечкиным, как упоминал автор статьи на The Hockey News. На этом чемпионате мира нападающий взял такой же резвый старт, как Овечкин на своем дебютном МЧМ в 2003 году: тоже забросил три шайбы в двух первых матчах.

Всего на том турнире Ови отличился голами шесть раз, установив рекорд для несовершеннолетних россиян на МЧМ. Вполне вероятно, что Мичков сможет побить его достижение уже на этом турнире. Кстати, нападающий уже превосходил один рекорд Овечкина: в 16 лет он забил за взрослую сборную России в матче Евротура против Швеции и стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды. Ранее это достижение принадлежало Овечкину, который отличился за сборную России в возрасте 17 лет и 355 дней.