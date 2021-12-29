МЧМ под угрозой: вокруг сборной США разгорелся скандал

Молодежной сборной США по хоккею присудили техническое поражение в матче чемпионата мира против Швейцарии. Североамериканцы также рискуют пропустить игру против Швеции. Заслуженный тренер России Юрий Новиков опасается, что турнир могут приостановить. Теперь подопечные Сергея Зубова могут вылететь при определенных раскладах из высшего дивизиона.

Молодежная сборная США по хоккею получила техническое поражение в матче чемпионата мира против сверстников из Швейцарии.

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в североамериканской сборной два игрока заразились коронавирусом. В настоящее время рассматривается вариант с изменением календаря соревнований.

Американцы уже выступили с заявлением по этому поводу.

«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем все, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодежном чемпионате мира — 2022», — сказал генменеджер команды Джона Ванбисбрук в Facebook.

Издание Daily Faceoff опасается, что США может пропустить не только встречу со Швейцарией, но и игру против Швеции, которая запланирована на 30 декабря.

«Есть опасения, что США не смогут сыграть и со Швецией, в этом случае им также засчитают техническое поражение. Следующая после этой игра должна состояться 31 декабря (1 января мск) с Россией.



Два игрока США сдали положительный тест, в федеральных правилах Канады по карантину указано, что они должны провести в изоляции десять дней. Те, кто сдал положительный тест, вероятно, пропустят остаток турнира», — говорится в статье.

Также в тексте указано, что в сборных Австрии и Швейцарии были случаи, когда игроки сдавали положительные тесты. Игроки были отправлены на десятидневный карантин, а их партнеры были изолированы на два дня.

Интересно, что ИИХФ перед стартом турнира приняла решение сократить число товарищеских матчей с двух до одного, чтобы сократить вероятность заражений. Например, Россия из-за этого не смогла встретиться с Германией, но провела поединок с Канадой, в котором уступила со счетом 4:6.

Стоит отметить, что, несмотря на техническое поражение американцев, речь пока не идет о том, чтобы приостановить турнир. По крайне мере, в ИИХФ об этом ничего не говорили.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил надежду, что турнир не будет отложен.

«Я спортсмен, поэтому выступаю за то, чтобы играли. Но здесь решат врачи, которые контролируют всю ситуацию. Будет обидно, если турнир отложат и приостановят. Зрители и телезрители не получат удовольствия. Но безопасность людей на первом месте. Перед матчем между Россией и США все будет проверяться, будут сдаваться тесты. Когда выходишь на игру, уже ничего не боишься. Если комиссия не допустит хоккеистов к встрече, тут уже ничего не сделаешь. К матчу нужно готовиться в полную силу и не обращать на это внимания», — заявил Каменский.

А вот заслуженный тренер России Юрий Новиков беспокоится за будущее текущего турнира. В беседе с Metaratings.ru он оценил вероятность приостановки мирового первенства.

«Присутствует тревога, что из-за случаев заражения чемпионат мира могут приостановить. Будет очень жалко, если это произойдет. Надо отдать должное всем участникам, которые в таких условиях решили участвовать в соревнованиях.



Сейчас Международная федерация хоккея должна принять очень важное для себя решение. Здоровья всем тем, кто заразился и дай бог, чтобы новых случаев заражения не было, потому что этот турнир играет очень важную роль для ребят, которые на нем играют», — сказал Новиков.

После «технаря» США положение в группе B выглядит следующим образом:

1. Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9:3

2. Россия — 3 (2), 7:8

3. Швейцария — 3 (2), 3:4

4. США — 3 (2), 3:3

5. Словакия — 0 (2), 2:6

Интересно, что из-за сложившейся ситуации Россия и вовсе может вылететь из высшего дивизиона. Это станет возможным, если подопечные Сергея Зубова 30 декабря проиграют Словакии в основное время, а швейцарцы наберут очки со словаками. Тогда «Красной машине» нельзя будет проигрывать американцам, чтобы остаться в высшем дивизионе.