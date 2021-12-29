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3 часа назад

«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах

Сегодня, 29 декабря, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 3-й минуте Данила Квартальнов открыл счёт в матче после паса Вячеслава Солодухина, на 6-й минуте Илья Баранов увеличил преимущество красно-белых, на 36-й Александр Никишин забил третий гол московской команды. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Тим Хед.

На 41-й минуте Егор Коршков отыграл одну шайбу хозяев с передач Александра Елесина и Дениса Баранцева, на 46-й Максим Осипов отыграл ещё одну шайбу железнодорожников. Ещё одну шайбу «Спартак» забросил в пустые ворота, отличился Александр Хохлачёв.

Эта победа стала для спартаковцев седьмой в последних восьми матчах.

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