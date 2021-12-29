«Похоже на провокацию»: отец Мичкова о тесте на COVID-19

Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной», – цитирует Мичкова-старшего «Спорт-Экспресс».