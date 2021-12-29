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1 час назад

Отец Мичкова: второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация

Андрей Мичков, отец нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына.

«Похоже на провокацию»: отец Мичкова о тесте на COVID-19
Фото: КУЗЬМИН ЮРИЙ, PHOTO.KHL.RUКУЗЬМИН ЮРИЙ, PHOTO.KHL.RU

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Пришёл положительный тест на коронавирус, мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным.

Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной», – цитирует Мичкова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией из-за положительного теста на коронавирус у хоккеиста.

Молодежной сборной России присудили поражение в игре ЧМ

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