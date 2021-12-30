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2 часа назад

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» взять верх над «Эдмонтоном» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:2.

В составе «Блюз» шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. Причём Тарасенко также сделал две результативные передачи. Гости ответили голами Леона Драйзайтля и Эвана Бушара.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на восьмой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флорида Пантерз» в НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Артемия Панарина.

Хоккей,Джордан Кайру,Леон Драйзайтль,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,
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