Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» взять верх над «Эдмонтоном» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:2.

В составе «Блюз» шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. Причём Тарасенко также сделал две результативные передачи. Гости ответили голами Леона Драйзайтля и Эвана Бушара.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на восьмой строчке на Западе.