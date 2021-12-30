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2 часа назад

Тарасенко напал на голкипера «Эдмонтона» после столкновения с ним

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. По ходу матча форвард «Блюз» Владимир Тарасенко столкнулся с голкипером «Ойлерз» Майком Смитом и напал на него, но его быстро оттеснили.

Тарасенко напал на голкипера «Эдмонтона»
Фото: SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGESSEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES

Напомним, Владимир был признан первой звездой матча, второй звездой стал Джордан Кайру, третье место за Робертом Томасом. В составе победителей забивали россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. У гостей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Также на счету Тарасенко две голевые передачи. Клим Костин и Алексей Торопченко очков не набрали. У Дмитрия Саморукова коэффициент полезности «-2».

В нынешнем сезоне НХЛ у Тарасенко 32 сыгранных матча, 13 заброшенных шайб и 19 голевых передач. Всего в НХЛ у форварда 563 игры, в которых ему удалось отметиться 231 заброшенной шайбой и 243 результативными передачами.

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Хоккей,Джордан Кайру,Майк Смит,Алексей Торопченко,Клим Костин,Леон Драйзайтль,Владимир Тарасенко,Дмитрий Саморуков,
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