Канадский хоккеист рассказал об уроках мата от Овечкина

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер вспомнил о том, как он играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» с россиянином Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте казанцев.

Канадский хоккеист рассказал, что за время, проведенное с Овечкиным и Евгением Кузнецовым, он выучил много русских слов, но заговорить на языке так и не смог. «Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!» — добавил Фер.

Нападающий перешел в «Ак Барс» в декабре этого года. Он выступал за «Вашингтон» с 2005-го по 2011-й и с 2013-го по 2015-й. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» Фер стал обладателем Кубка Стэнли.