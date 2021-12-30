Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Канадский хоккеист рассказал об уроках мата от Овечкина

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер вспомнил о том, как он играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» с россиянином Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте казанцев.

Канадский хоккеист рассказал об уроках мата от Овечкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Канадский хоккеист рассказал, что за время, проведенное с Овечкиным и Евгением Кузнецовым, он выучил много русских слов, но заговорить на языке так и не смог. «Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!» — добавил Фер.

Нападающий перешел в «Ак Барс» в декабре этого года. Он выступал за «Вашингтон» с 2005-го по 2011-й и с 2013-го по 2015-й. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» Фер стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2020 года российский футболист Федор Смолов, выступавший на тот момент за испанскую «Сельту», рассказал, как научил одноклубников русскому мату. Он выложил ролик, где просил других игроков команды нецензурно выразиться.

Хоккей,Эрик Фер,Федор Смолов,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители