Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

"Йокерит" победил ЦСКА в матче КХЛ

Финский "Йокерит" со счетом 3:2 победил московский ЦСКА. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 695 зрителей.

"Йокерит" победил ЦСКА в матче КХЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (13-я минута), Ииро Пакаринен (21), Тему Турунен (57). У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев (16), Юаким Нордстрём (22, буллит). "Йокерит" впервые в сезоне победил ЦСКА, до этого армейцы одержали две победы.

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" с 60 очками в 45 матчах занимает третье место, ЦСКА расположился на четвертой строчке, набрав 58 очков в 44 встречах. Следующий матч "Йокерит" проведет 3 января дома против екатеринбургского "Автомобилиста", а ЦСКА в этот же день примет омский "Авангард".

Хоккей,Ииро Пакаринен,Джордан Шредер,Владислав Каменев,ЦСКА,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители