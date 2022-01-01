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1 час назад

Источник: хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса из-за отказа надеть маски

Хоккеисты молодёжных сборных России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия), утверждает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом.

Молодежные хоккейные сборные России и Чехии сняли с рейса в Калгари
Фото: ФХРФХР

По данным источника, хоккеистов не пустили на борт из-за отказа надеть маски. Кроме того, некоторые игроки были пьяны. Также они курили. В результате спортсменов не пустили на борт.

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Сотрудники аэропорта быстро выгрузили багаж юных спортсменов. В итоге они не улетели в запланированное время. В то же время на этом самолёте Канаду покинули игроки финской сборной.

Молодёжный чемпионат мира был остановлен после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что турнир могут провести летом 2022 года.

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