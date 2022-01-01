Раскрыты подробности скандала с молодежной сборной России

Канадская авиакомпания сняла с рейса молодежную сборную России по хоккею из-за курившего в рукаве посадки главного тренера Сергея Зубова и несоблюдения масочного режима спортсменами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Кроме того заявляли, что хоккеисты находились в нетрезвом состоянии при посадке на самолет, но, по данным источника телеканала, россияне могли отметить Новый год, однако сильно пьяных среди них не было. В этом плане отличились другие спортсмены — сборная Чехии. Хоккеисты прибыли на посадку в нетрезвом виде и имели при себе спиртные напитки. Чешскую молодежную команду канадская авиакомпании также сняла с рейса.

При этом «Матч ТВ» подтвердили, что главный тренер Сергей Зубов курил в рукаве посадки. Также по информации источника не все хоккеисты были в масках.

В настоящее время организаторы и Международная федерация хоккея приобрела сборной России авиабилеты. Сначала хоккеисты полетят в Торонто, откуда доберутся до Франкфурта, а оттуда — в Москву. Дома спортсмены окажутся 2 января. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея России.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Матч ТВ» подчеркнул, что в федерации сначала выяснят все детали инцидента и если «факты подтвердятся, то виноватых членов сборной накажут денежными штрафами в той стране, где они совершили правонарушение».