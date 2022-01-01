В ФХР сделали заявление о скандале с хоккеистами

Федерация хоккея России (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной России с рейса.

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«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что «ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари – Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса – медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно».

Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.