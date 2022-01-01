В ФХР отреагировали на скандал с хоккеистами

«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной РФ из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет в Москву вечером 2 января», — говорится в сообщении ФХР.