В ФХР отреагировали на скандал с хоккеистами

В Федерации хоккея России сообщили о планах выяснить информацию по произошедшему инциденту в аэропорту Канады, связанному со снятием молодежной сборной РФ с рейса. Заявление ФХР приводит «РИА Новости».
«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной РФ из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет в Москву вечером 2 января», — говорится в сообщении ФХР.
Также в федерации заявили о планах выяснить информацию по случившемуся инциденту у канадского авиаперевозчика.
По данным ФХР, основной претензией компании является несоблюдение масочного режима. При этом в федерации подчеркивают, что на всех членах российской делегации были надеты медицинские маски, но, «по мнению представителей канадского авиаперевозчика, они носили их неправильно».