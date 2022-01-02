В Госдуме осудили молодых российских хоккеистов за инцидент в самолете

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала федерацию разобраться в инциденте, произошедшем с хоккеистами молодежной сборной России в Канаде. "Федерация должна разобраться однозначно. Просто очень обидно за молодых талантливых ребят, которые почему-то недопонимают, что такого делать в публичном месте нельзя. Я понимаю, что сборная уже собрана, всякое может быть, может быть кто-то из этих талантливых ребят мог в Пекине оказаться, например. Надо думать, что ты можешь оказаться в сборной уже завтра", — передает слова Журовой "РИА Новости". Напомним, что 1 января молодежную сборную России сняли с рейса в Канаде. Изначально сообщалось о снятии с самолета двух сборных — российской и чешской. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемических норм. Также упоминалось, что некоторые хоккеисты были пьяны и курили на борту самолета. 30 декабря международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила об отмене молодежного чемпионата мира из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 в составе разных команд-представительниц. Турнир должен был завершиться 5 января. Ранее главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал слова менеджера чешской сборной, который рассказал, что именно из-за россиян чехов не пустили на борт самолета.