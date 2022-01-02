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3 часа назад

Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между хельсинкским «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ отменила матч «Йокерит» – «Автомобилист»
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Как сообщается на сайте КХЛ, это связано с переводом части игроков «Автомобилиста» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены.

Оба клуба согласились перенести матч на другую дату, которая станет известна позднее. Изначально он был запланирован на 3 января.

По информации СМИ, некоторые хоккеисты «Автомобилиста» сдали положительные тесты на коронавирус.

Хоккей,
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