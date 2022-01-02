Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
3 часа назад

Панарин попал в ковид-протокол «Рейнджерс» и пропустит матч с «Тампой»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.

Панарин попал в коронавирусный протокол НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Таким образом, 30-летний форвард не сумеет помочь клубу в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который пройдёт сегодня, 2 января. Стартовое вбрасывание — в 20:30 по московскому времени.

Также отмечается, что «Рейнджерс» не смогут помочь защитники Зак Джонс и Патрик Немет, а также в ковид-протокол попал ассистент тренера Майк Келли.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5».

В настоящий момент «Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 балла после 32 проведённых встреч.

Последние новости
Хоккей,Патрик Немет,Майк Келли,Артемий Панарин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители