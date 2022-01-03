«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз».

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Во время паузы состоялась церемония чествования установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве россиянина Александра Овечкина. Хоккеисту аплодировали даже игроки из команды соперника.

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей. Овечкин не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «- 2».