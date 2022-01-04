Сын миллиардера Ротенберга стал главным тренером хоккейного СКА

«В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера», ― говорится в сообщении. Ротенберг сменил на этом посту Валерия Брагина, который станет ассистентом главного тренера команды.