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1 час назад

Овечкин выдал рекордную серию матчей без голов в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ушел с площадки без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин продлил свою безголевую серию
Фото: ReutersReuters

Россиянин отметился одной результативной передачей, а его команда проиграла со счетом 3:7. Таким образом, форвард выдал рекордную серию встреч без голов в нынешнем сезоне. Он не может отличиться голами в четырех играх подряд. В ноябре и декабре подобные серии у россиянина составляли по три матча.

«Вашингтон» в матче с «Бостоном» потерпел четвертое поражение подряд. Столичная команда имеет в активе 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин в нынешнем сезоне в 37 встречах забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Александр Овечкин,
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