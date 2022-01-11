Овечкин продлил свою безголевую серию

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ушел с площадки без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Россиянин отметился одной результативной передачей, а его команда проиграла со счетом 3:7. Таким образом, форвард выдал рекордную серию встреч без голов в нынешнем сезоне. Он не может отличиться голами в четырех играх подряд. В ноябре и декабре подобные серии у россиянина составляли по три матча.

«Вашингтон» в матче с «Бостоном» потерпел четвертое поражение подряд. Столичная команда имеет в активе 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.