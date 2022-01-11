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1 час назад

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку «столичных» на льду, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В команде заявили, что отсутствие хоккеиста связано с тем, что сегодняшний день предназначен для восстановления.

В ночь с 10 на 11 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Гости одержали победу со счётом 7:3. Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. При этом россиянин не может забросить уже в четырёх матчах подряд. Это его худшая серия в нынешнем сезоне.

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