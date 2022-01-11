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1 час назад

Президент КХЛ: сейчас весь сезон под угрозой

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о судьбе турнира в текущем сезоне, передает Sport24.

Президент КХЛ: сейчас весь сезон под угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все клубы хотят играть и доиграть чемпионат. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев", - сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что существует договоренность с клубами о том, что команды выразят свое мнение по вопросу продолжения сезона, но 11 января некоторые команды воздержались от ответа.

"На данный момент те клубы, которые здоровы, будут играть между собой", - добавил он.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры "Йокерита", "Автомобилиста", СКА, "Сочи", рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", ЦСКА, а также "Авангарда" и "Локомотива". Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ могут проводиться без игроков сборной в олимпийскую паузу.

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