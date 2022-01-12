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2 часа назад

Малкин повторил достижение Лемье

В американском Анахайме на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Анахайм Дакс» дома уступил клубу «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

Малкин повторил достижение Лемье
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Первой звездой матча был признан форвард «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль. Первая шайба 35-летнего россиянина стала победной.

Журналист Тэйлор Хаазе в Twitter сообщает, это был 74-й гол нападающего, принесший победу «Питтсбургу». Он вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с легендарным канадским форвардом Марио Лемье. Лидирует по количеству победных шайб Яромир Ягр. Действующий капитан «пингвинов» Сидни Кросби имеет на своем счету 71 гол.

Отметим, что Малкин отметился дублем в своем первом матче после возвращения на лед. Хоккеист пропустил старт сезона из-за травмы колена и последовавшей операции.

Ранее российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:1) ответил на вопрос, что было самым сложным при возвращении после травмы.

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Хоккей,Марио Лемье,Яромир Ягр,Евгений Малкин,Никита Кучеров,
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