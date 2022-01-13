Тренер МХЛ ударил своего подопечного ногой во время матча

Тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Сарматы" Владимир Громилин ударил ногой своего подопечного Егора Разумняка во время матча регулярного чемпионата. Инцидент произошел во время матча против "Тюменского легиона".
Наставник давал установку Разумняку. Игрок его не дослушал, кивнул и отвернулся. Громилин после этого ударил Разумняка. В турнирной таблице МХЛ "Сарматы" занимают 13 место в турнирной таблице регулярного сезона.
Ранее хоккеисты детских команд "Сочи" и "Полярные волки-2013" устроили массовую потасовку перед матчем юниорского турнира в Сочи, который прошел 24 октября. По словам матери одного из игроков, хоккеисты сочинской команды неожиданно набросились на соперников во время разминки. После инцидента нескольким участникам драки потребовалась медицинская помощь.
"До начала игры на разминке игроки Сочи накинулись как звери на наших ребят и избили, так просто не за что. Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", — сказала мать одного из игроков.