Тренер МХЛ ударил своего подопечного ногой во время матча

"До начала игры на разминке игроки Сочи накинулись как звери на наших ребят и избили, так просто не за что. Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", — сказала мать одного из игроков.