Капризов провёл 11-й матч с 2+ очками

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

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В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности нападающий провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, на счету Капризова стало 11 матчей, в которых он набирал не менее двух результативных баллов. Лишь восемь игроков в текущем сезоне имеют больше таких встреч.