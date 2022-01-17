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1 час назад

Фетисов назвал главную цель в карьере Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на 756-ю шайбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матчах чемпионата НХЛ.

Фетисов назвал главную цель в карьере Овечкина
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

«Цель понятна. Догнать великих хоккеистов приятно. А стать самым великим — та самая цель. Сможет ли забрать в конце сезона трофей Мориса Ришара? Почему нет. Этот трофей зарабатывается естественным путем. Забивай, отдавай передачи, чтобы твоя команда выигрывала. Все вполне возможно», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

В сегодняшнем матче против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона.

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Хоккей,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Евгений Кузнецов,Вячеслав Фетисов,
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