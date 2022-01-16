Хоккеист «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней

Американскому хоккеисту ярославского «Локомотива» Риду Буше грозит тюремное заключение. Спортсмен обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает Detroit Free Press.

Фото: vk.com/reidboucher vk.com/reidboucher

Изданию удалось установить, что в 2011 году Буше, которому на тот момент было 17 лет, принудил 12-летнюю девочку к действиям сексуального характера. Хоккеист шантажировал её видеозаписями, которые обещал выложить в свободный доступ в Интернете. Речь идёт о двух случаях принуждения к оральному сексу.

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В США за преступление сексуального характера первой степени предусмотрено наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Буше сознался в содеянном, но подал заявление о переквалификации дела по более мягкой статье — в третьей степени. Он может остаться на свободе, ограничившись испытательным сроком.

В данный момент хоккеист находится в расположении «Локомотива». Приговор Буше будет вынесен 31 января.

Отмечается, что во время совершения преступления хоккеист по Программе развития сборной США по хоккею проживал в семье потерпевшей. Представитель этой программы Скотт Монахан заявил, что не слышал о скандальных событиях в семье, когда забирал Буше из дома.

Спортсмен остаётся на свободе, потому что судья Патрик Конлин посчитал обстоятельства дела «необычными». Он указал на большой срок с момента совершения преступления, а также неясность показаний потерпевшей, которая рассказала об инциденте своей подруге. Та передала информацию своим родителями, которые обратились в полицию.

В США Буше выступал за «Нью-Джерси», «Ванкувер» и «Нэшвилл». С 2020 года американец выступает в России. Сначала его клубом был «Авангард», а с этого сезона он выступает за «Локомотив», являясь лучшим бомбардиром клуба с 27 набранными очками.